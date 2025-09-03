المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ارتداه من قبل.. تشيلسي يكشف عن رقم قميص جارناتشو مع الفريق

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:28 م 03/09/2025
جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو

كشف نادي تشيلسي الإنجليزي، عن الرقم الذي سيرتديه أليخاندرو جارناتشو مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد انتقاله إلى "البلوز" قادمًا من مانشستر يونايتد.

وأعلن نادي تشيلسي تعاقده مع أليخاندرو جارناتشو، قادمًا من مانشستر يونايتد، حيث وقع اللاعب على عقد انتقاله إلى "البلوز" يمتد حتى 2032.

جارناتشو يفاجئ الجميع: كنت مشجعًا لتشيلسي في صغري.. وأحلم بالسير على خطى هازارد

قميص جارناتشو

أسدل نادي تشيلسي الستار عن قميص جارناتشو مع الفريق، حيث تقرر أن يحمل الرقم 49 وهو ذاته الذي ارتداه اللاعب خلال أول موسمين له مع مانشستر يونايتد.

وأكمل جارناتشو انتقاله إلى تشيلسي السبت الماضي، وكان متواجدًا في ملعب ستامفورد بريدج لمتابعة زملائه في مباراة فولهام والتي انتهت بنتيجة 2-0 لصالح "البلوز".

وبدأ جارناتشو تدريباته هذا الأسبوع مع تشيلسي، وقد يظهر اللاعب مع الفريق لأول مرة خلال مباراة برينتفورد المقبلة والتي ستقام السبت المقبل الموافق 13 سبتمبر.

بنظرة إنزو فرنانديز.. تشيلسي يعلن ضم جارناتشو رسميًا

تصريحات جارناتشو

قال جارناتشو بعد انتقاله إلى تشيلسي: "لدي عقلية الفوز، وشغف، وشخصية قوية، من الطبيعي أن أكون في نادٍ مثل تشيلسي، الذي فاز مؤخرًا بكأس العالم للأندية".

وأضاف: "تشيلسي الآن في القمة، ومن المهم أن نقاتل من أجل النادي كما يستحق الجمهور".

مباراة تشيلسي القادمة
تشيلسي الدوري الإنجليزي أليخانردو جارناتشو

