أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، سعادته بما وصل إليه النادي، وهذه المرحلة المهمة في مشواره، بالمشاركة في بطولة إنتركونتيننتال، بصفته بطل القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أنه متشوق بشدة لمواجهة أوكلاند سيتي، وبداية مشوار تلك البطولة الكبيرة.

يورتشيتش: التقليل من أوكلاند مرفوض.. ويمتلك خبرة في إنتركونتيننتال

وقال المدير الفني لفريق بيراميدز خلال المؤتمر الصحفي، أنه يرفض تمامًا نغمة الحديث عن أن المنافس النيوزيلندي فريق غير محترف، والتقليل منه بهذه الصورة مرفوض بالنسبة له، لأنه فريق مميز يمتلك خبرة اللعب في هذه البطولة عدة مرات.

وأضاف أن الفريق النيوزيلندي قد خاض معسكرًا طويلًا في الإمارات، واستعد جيدًا للقاء بيراميدز، ولذلك هو ليس بالفريق الضعيف والمباراة ليست سهلة.

وأوضح أن بيراميدز سيفتقد لخدمات الثنائي محمود مرعي ومصطفى فتحي بداعي الإصابة، بينما بقية اللاعبين جاهزين، وسيختار الأنسب لتلك المواجهة.

وأتم حديثه أن طموح فريقه بلا حدود، وأنه يثق بشدة في المجموعة المتواجدة، وقدرتها على تخطي تلك المرحلة، والفوز بكل شيء.

ويستضيف بيراميدز بطل قارة أفريقيا نظيره أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، في التاسعة من مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي، في إطار الدور الأول من بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

