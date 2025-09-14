كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن إصابة فرينكي دي يونج نجم خط وسط منتخب هولندا ونادي برشلونة، ليست إصابة خطيرة، لكنه سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية، للتأكد من سلامته.

تقارير: برشلونة يراقب حالة دي يونج

وأكدت الصحيفة أن برشلونة تلقى بالفعل رأي طبيب المنتخب الهولندي، الذي أفاد بوجود مشكلة طفيفة لدي يونج في عضلات الألوية.

وزار اللاعب الهولندي المدينة الرياضية لنادي برشلونة صباح اليوم لبدء العلاج، ولكن دون الخضوع لأي فحص طبي.

تقارير: برشلونة يكثف اتصالاته لتجديد عقد دي يونج

وأوضحت أن برشلونة يراقب حالة اللاعب، على الرغم من أن التقارير الأولية التي أرسلها طبيب المنتخب الهولندي، تشير إلى إصابة، من حيث المبدأ ليست خطيرة، لكنها تُعتبر انتكاسة.

فحص طبي الإثنين يحسم موقف دي يونج من مباراة برشلونة وفالنسيا

وسيخضع دي يونج لفحص طبي يوم الإثنين المقبل، وسيتم بعد ذلك تقييم حجم إصابته، وموعد عودته المتوقع، لتحديد موقفه من لقاء فالنسيا في الدوري الإسباني يوم 14 سبتمبر.

وكان فرينكي قد غادر معسكر المنتخب الهولندي يوم الجمعة عائدًا إلى برشلونة، بعد إصابته أثناء مباراة بولندا، ليفضل المدرب رونالدو كومان استبداله للحفاظ عليه.

رسميًا.. دي يونج يغادر معسكر هولندا

وقد لا يفضل هانز فليك المخاطرة بنجمه الهولندي، لكنه يعاني في الوقت ذاته من عدة غيابات آخرى أبرزها أليخاندرو بالدي، بالإضافة لجافي.