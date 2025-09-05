المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لاوتارو مارتينيز: لم أستطع التحدث لمدة 5 أيام بعد خسارة نهائي دوري الأبطال

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:01 م 05/09/2025
حسرة لاوتارو مارتينيز

حسرة لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر بعد نهائي دوري أبطال أوروبا

تحدث المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم نادي إنتر ميلان، عن حسرته بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بخماسية ثقيلة على يد باريس سان جيرمان.

وقال لاوتارو مارتينيز في حوار مع مجلة فرانس فوتبول: "لم أستطع التحدث لمدة 5 أيام بعد نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، شعرتُ ببعض الضيق والحزن".

لاوتارو يتمسك بإنتر.. محاولة إنجليزية تصطدم بجدار الرفض

وتابع: "لقد وصلنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في السنوات الثلاث الماضية، حققنا مسيرة رائعة، ولكن في المباراة الأخيرة، كنا دائمًا نفتقد شيئًا ما لتحقيق هدفنا الرئيسي، وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا".

لاوتارو مارتينيز: شعرنا بالعجز في نهائي دوري أبطال أوروبا

وأضاف: "كنا نعلم أن باريس سان جيرمان سيكون خصمًا صعبًا، فريقًا قويًا يتمتع بثقة كبيرة، لكننا كنا أقوياء أيضًا".

وواصل: "في الأسبوع الذي سبق النهائي استعدينا في جو هادئ، بشعور من السلام والثقة، لذلك العجز هو الوصف الأمثل لما شعرنا به، لأننا لم نتمكن من القيام بأي شيء مما كنا نعمل عليه".

بتواجد الصفقات الجديدة.. قائمة إنتر لدوري أبطال أوروبا

وأتم: "لم نتمكن من ترجمة ذلك على أرض الملعب، وهذا هو أكثر ما أزعجنا، لم يسبق لباريس سان جيرمان أن فاز بدوري أبطال أوروبا، لكن مع جيانلويجي دوناروما في حراسة المرمى، حققوا الرباعية، لقد استحقوا هذه النتيجة".

أخبار تهمك

