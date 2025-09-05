تحدث المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم نادي إنتر ميلان، عن حسرته بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بخماسية ثقيلة على يد باريس سان جيرمان.

وقال لاوتارو مارتينيز في حوار مع مجلة فرانس فوتبول: "لم أستطع التحدث لمدة 5 أيام بعد نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، شعرتُ ببعض الضيق والحزن".

وتابع: "لقد وصلنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في السنوات الثلاث الماضية، حققنا مسيرة رائعة، ولكن في المباراة الأخيرة، كنا دائمًا نفتقد شيئًا ما لتحقيق هدفنا الرئيسي، وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "كنا نعلم أن باريس سان جيرمان سيكون خصمًا صعبًا، فريقًا قويًا يتمتع بثقة كبيرة، لكننا كنا أقوياء أيضًا".

وواصل: "في الأسبوع الذي سبق النهائي استعدينا في جو هادئ، بشعور من السلام والثقة، لذلك العجز هو الوصف الأمثل لما شعرنا به، لأننا لم نتمكن من القيام بأي شيء مما كنا نعمل عليه".

وأتم: "لم نتمكن من ترجمة ذلك على أرض الملعب، وهذا هو أكثر ما أزعجنا، لم يسبق لباريس سان جيرمان أن فاز بدوري أبطال أوروبا، لكن مع جيانلويجي دوناروما في حراسة المرمى، حققوا الرباعية، لقد استحقوا هذه النتيجة".