تواجد إيزاك وغياب كييزا.. قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:09 م 03/09/2025
ليفربول

فريق ليفربول

استقر آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، على قائمة اللاعبين التي سيخوض بها منافسات مرحلة الدور الرئيسي من مواجهات دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ليفربول بتلك القائمة التي ضمت العديد من الصفقات الجديدة، لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عنه منذ 2019، رغم كونه المرشح الأبرز في أكثر من موسم.

بعد نفاد قميص إيزاك.. ترتيب مفاجئ لصلاح في قائمة الأعلى بيعًا في ليفربول (صور)

قائمة ليفربول لدوري أبطال أوروبا

شهدت قائمة ليفربول، المتواجدة على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "يويفا" تواجد ألكسندر إيزاك الوافد حديثًا إلى صفوف الفريق، إلى جانب غياب فيديريكو كييزا.

وجاءت قائمة ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر، جيورجي مامارداشفيلي، فريدي وودمان.

خط الدفاع: جو جوميز، واتارو إندو، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز، كونور برادلي، جيوفاني ليوني، آندي روبرتسون، جيريمي فريمبونج.

خط الوسط: فلوريان فيرتز، دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز، ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك، محمد صلاح، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي، ريو نجوموها.

البداية أمام أتلتيكو مدريد.. موعد مباريات صلاح مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

مواجهات ليفربول في دوري الأبطال

يلعب ليفربول خلال المرحلة الرئيسية من دوري أبطال أوروبا، ضد كل من، ريال مدريد، وإنتر الإيطالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وآينتراخت فرانكفورت الألماني، وآيندهوفن الهولندي، ومارسيليا الفرنسي، وكاراباج الأذربيجاني، وجالاتا سراي التركي.

الجولة الأولى: ليفربول ضد أتلتيكو مدريد (على أرضه) - 17 سبتمبر 2025

الجولة الثانية: جالاتا سراي ضد ليفربول (خارج أرضه) - 30 سبتمبر 2025

الجولة الثالثة: آينتراخت فرانكفورت ضد ليفربول (خارج أرضه) - 22 أكتوبر 2025

الجولة الرابعة: ليفربول ضد ريال مدريد (على أرضه) - 4 نوفمبر 2025

الجولة الخامسة: ليفربول ضد أيندهوفن (على أرضه) - 26 نوفمبر 2025

الجولة السادسة: إنتر ميلان ضد ليفربول (خارج أرضه) - 9 ديسمبر 2025

الجولة السابعة: مارسيليا ضد ليفربول (خارج أرضه) - 21 يناير 2026

الجولة الثامنة: ليفربول ضد كاراباج (على أرضه) - 28 يناير 2026

 

دوري أبطال أوروبا ليفربول محمد صلاح كييزا ألكسندر إيزاك

