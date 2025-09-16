تحدث المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويضرب فريق ليفربول موعدًا مع نظيره أتلتيكو مدريد، لحساب منافسات الجولة الأولى من مواجهات الدور الرئيسي من مباريات دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب أنفيلد.

تصريحات فان دايك

استهل فيرجيل فان دايك، تصريحاته التي أدلى بها عبر المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، قائلًا: "إيزاك متحمس للغاية والجودة ظهرت بالفعل، الأمور إيجابية، خارج الملعب نتحدث معًا، لقد تحدثت معه خلال فترة التوقف الدولي عندما كان كل شيء قد حُسم".

وتابع: "الأمر يتعلق معه بالوصول إلى أفضل جاهزية بدنية في أسرع وقت ممكن، وفهم أسلوبنا في التدريبات، كيف نضغط، والكرات الثابتة، لقد كانت أسبوعًا جيدًا بالنسبة له سنرى ماذا عن الغد".

وأضاف: "إيزاك ليس إضافة بقدر ما هو تعويض، غادرنا لاعبون يمتلكون الكثير من الجودة وكان علينا تعويضهم لأنهم كانوا مهمين بالنسبة لنا وحققنا النجاحات معهم،ليس لدينا أي تحكم في قيمة الانتقال، وسيكون هناك دائمًا حديث عن ذلك، وهذا يخلق ضغطًا، لكن الأمر يعود له ولنا بألا نتحدث عنه".

وأكمل: "آمل أن يسجل الكثير من الأهداف، أن يعمل بجد، ويستمتع بكونه المهاجم رقم تسعة لليفربول، وأن يكون مهمًا للمجموعة بالأهداف، والتمريرات الحاسمة، ولعب الربط".

وانتقل فان دايك للحديث عن دوري أبطال أوروبا، قائلًا: "عندما لا تكون لديك إصابات كثيرة يمكنك تغيير خطة اللعب وإجراء المداورة، وهذا هو الهدف إيجاد الاستمرارية والانسجام من السهل قول ذلك، لكن من الصعب تحقيقه، وهذه هي المسؤولية التي تقع علينا كلاعبين".

فان دايك يتحدث عن أتلتيكو مدريد

قال فان دايك عن مواجهة أتلتيكو مدريد: "إنه فريق يعمل بجد كبير، يملك مدربًا عالميًا، وحقيقة أنه موجود هناك منذ فترة طويلة تقول الكثير، لديهم لاعبين عالميين وحارس عالمي، إنه فريق صعب جدًا على أي خصم، ولن يستسلم أبدًا".

واستكمل: "ربما لم يبدأوا الدوري بشكل جيد، لكنني أعلم أنهم سيرغبون في إثبات أنفسهم، وعلينا أن نكون مستعدين".

عاد فان دايك للحديث عن إيزاك، قائلًا: "إنه مهاجم حاسم في الإنهاء، بالرأس، باليسرى، باليمنى، في الزوايا العليا، إنه المهاجم المتكامل حاليًا، يمكنك أن تقول الشيء نفسه عن هوجو".

وواصل: "هما مختلفان قليلًا لكن ليس كثيرًا، فكلاهما يمتلك الكثير من الجودة، ويشعران بالراحة بالكرة، ويمكنهما ربط اللعب، ولديهما سرعة، هذا ما يُطلب من المهاجم العصري، كلاهما مزعج للمدافعين، من الجيد أنهما في جانبي، آمل أن يتمكنا من إظهار ذلك أمام الخصوم.

وزاد: "أنا سعيد جدًا بالجودة التي جلبناها، لكن الأمر يحتاج وقتًا، وهذا طبيعي تمامًا، هم في مكان جيد، والتواجد هنا بحد ذاته مكان عظيم، والنادي في وضع رائع، ومنحهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم أمر جيد".

وأتم فان دايك: "عندما وقعت عقدي كنت آمل أن أفوز بكل بطولة أشارك فيها، لكن الأمور لا تسير بهذه الطريقة للأسف، لأنك تواجه فرقًا عظيمة، أنا واثق أننا قادرون أن نظهر لأوروبا أننا فريق رائع، لكن عليك أن تعمل من أجل ذلك".