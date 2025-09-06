أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، أن هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني، سوف يتواجد في المنتخب المعسكر المقبل.

ويملك هيثم حسن الجنسية المصرية لأب مصري، وأخرى تونسية تعود لوالدته.

تواصلنا مع هيثم حسن

وقال إبراهيم حسن في تصريحات خاصة ليلا كورة: "تواصلنا مع هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني، وسيتواجد في منتخب مصر المعسكر المقبل".

ولم يسبق لهيثم حسن الانضمام للمنتخب مصر من قبل، وكذلك لم يمثل أي منتخب آخر.

وظهر هيثم حسن بمستوى لافت مع ريال أوفييدو، في الدوري الإسباني بعد أول 3 جولات، حيث صنع هدفًا.

وكان حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثانين وعضو اللجنة الفنية لاتحاد الكرة، قد أكد في وقت سابق، أنه حاول ضم هيثم حسن لقائمة المنتخب في معسكر كأس العرب لكنه رفض.

وقال حلمي طولان عبر قناة إم بي سي مصر2: "نتابع هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني، منذ شهر تقريبًا، وتحدثنا معه عبر الفيديو كونفرانس، وكنا نريد ضمه لمنتخب مصر الثاني، لكنه رفض ويريد الانضمام إلى المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم".. طالع التفاصيل من هنا

ومن جانبه، أكد سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس، أن هيثم حسن لديه رغبة في تمثيل منتخب مصر.. طالع التفاصيل من هنا

واقترب منتخب مصر، من التأهل إلى كأس العالم 2026، حيث يحتاج نقطة وحيدة قبل مباراة بوركينا فاسو القادمة.