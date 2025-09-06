المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إبراهيم حسن ليلا كورة: هيثم حسن سينضم لمنتخب مصر المعسكر المقبل

وسام محمد

كتب - وسام محمد

08:13 م 06/09/2025
هيثم حسن

هيثم حسن

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، أن هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني، سوف يتواجد في المنتخب المعسكر المقبل.

ويملك هيثم حسن الجنسية المصرية لأب مصري، وأخرى تونسية تعود لوالدته.

تواصلنا مع هيثم حسن

وقال إبراهيم حسن في تصريحات خاصة ليلا كورة: "تواصلنا مع هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني، وسيتواجد في منتخب مصر المعسكر المقبل".

ولم يسبق لهيثم حسن الانضمام للمنتخب مصر من قبل، وكذلك لم يمثل أي منتخب آخر.

وظهر هيثم حسن بمستوى لافت مع ريال أوفييدو، في الدوري الإسباني بعد أول 3 جولات، حيث صنع هدفًا.

وكان حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثانين وعضو اللجنة الفنية لاتحاد الكرة، قد أكد في وقت سابق، أنه حاول ضم هيثم حسن لقائمة المنتخب في معسكر كأس العرب لكنه رفض.

وقال حلمي طولان عبر قناة إم بي سي مصر2: "نتابع هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني، منذ شهر تقريبًا، وتحدثنا معه عبر الفيديو كونفرانس، وكنا نريد ضمه لمنتخب مصر الثاني، لكنه رفض ويريد الانضمام إلى المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم".. طالع التفاصيل من هنا

ومن جانبه، أكد سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس، أن هيثم حسن لديه رغبة في تمثيل منتخب مصر.. طالع التفاصيل من هنا

واقترب منتخب مصر، من التأهل إلى كأس العالم 2026، حيث يحتاج نقطة وحيدة قبل مباراة بوركينا فاسو القادمة.

منتخب مصر إبراهيم حسن هيثم حسن ريال أوفييدو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522558/إبراهيم-حسن-ليلا-كورة-هيثم-حسن-سينضم-لمنتخب-مصر-المعسكر-المقبل", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "وسام محمد", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af/291" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"إبراهيم حسن ليلا كورة: هيثم حسن سينضم لمنتخب مصر المعسكر المقبل", "alternativeHeadline":"إبراهيم حسن ليلا كورة: هيثم حسن سينضم لمنتخب مصر", "description": "أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، أن هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني، سوف يتواجد في المنتخب المعسكر المقبل. ", "articleSection": "تصفيات كأس العالم-أفريقيا", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/31/gettyimages-2231187318-612x6122025_8_31_10_53.webp", "keywords": "هيثم حسن- منتخب مصر- إبراهيم حسن- ريال أوفييدو", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522558/إبراهيم-حسن-ليلا-كورة-هيثم-حسن-سينضم-لمنتخب-مصر-المعسكر-المقبل", "articleBody": "أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، أن هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني، سوف يتواجد في المنتخب المعسكر المقبل.ويملك هيثم حسن الجنسية المصرية لأب مصري، وأخرى تونسية تعود لوالدته.تواصلنا مع هيثم حسنوقال إبراهيم حسن في تصريحات خاصة ليلا كورة: "تواصلنا مع هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني، وسيتواجد في منتخب مصر المعسكر المقبل".ولم يسبق لهيثم حسن الانضمام للمنتخب مصر من قبل، وكذلك لم يمثل أي منتخب آخر.وظهر هيثم حسن بمستوى لافت مع ريال أوفييدو، في الدوري الإسباني بعد أول 3 جولات، حيث صنع هدفًا.وكان حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثانين وعضو اللجنة الفنية لاتحاد الكرة، قد أكد في وقت سابق، أنه حاول ضم هيثم حسن لقائمة المنتخب في معسكر كأس العرب لكنه رفض.وقال حلمي طولان عبر قناة إم بي سي مصر2: "نتابع هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني، منذ شهر تقريبًا، وتحدثنا معه عبر الفيديو كونفرانس، وكنا نريد ضمه لمنتخب مصر الثاني، لكنه رفض ويريد الانضمام إلى المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم".. طالع التفاصيل من هناومن جانبه، أكد سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس، أن هيثم حسن لديه رغبة في تمثيل منتخب مصر.. طالع التفاصيل من هناواقترب منتخب مصر، من التأهل إلى كأس العالم 2026، حيث يحتاج نقطة وحيدة قبل مباراة بوركينا فاسو القادمة.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/31/gettyimages-2231187318-612x6122025_8_31_10_53.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 06T20:13: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-06T20:13:11+03:00", "datePublished" : "2025-09-06T20:13:00+03:00" }