اتحاد الكرة رداً على شكوى إثيوبيا: أمر متوقع بسبب موقفهم تجاه مصر.. وتلقينا إشادة بحسن التنظيم

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:55 ص 08/09/2025
منتخب مصر وبوركينا فاسو

منتخب مصر

رد مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، على الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، لنظيره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد منتخب مصر.

منتخب مصر فاز على إثيوبيا بهدفين دون رد، على ستاد القاهرة في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم.

شكوى الاتحاد الإثيوبي

وأعلن الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، تقديم شكوى رسمية ضد منتخب مصر، وذلك عقب المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضي.

وكشف الاتحاد الإثيوبي، عبر بيان الرسمي، عن تقديم شكوى ضد منتخب مصر، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا؛ بسبب أحداث سوء سلوك وقعت في المباراة.

وأوضح الاتحاد الإثيوبي، أن الشكوى تتضمن قضيتين رئيسيتين، وهما، استخدام الليزر وعدم احترام النشيد الوطني من جانب الجماهير المصرية.

الاتحاد الإثيوبي يتقدم بشكوى ضد منتخب مصر

رد اتحاد الكرة

ومن جانبه، قال مصطفى عزام في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "شكوى الاتحاد الأثيوبي؟ أي فريق بعد الخسارة يخرج بأي تداعيات حصلت لتبرير خسارته، ونستند في هذا الأمر إلى تقرير مراقب المباراة والذي أشاد بحسن التنظيم والاستقبال".

وأضاف: "وفرنا العديد من التذاكر وقمنا بتسليمهم إلى الجانب الأثيوبي أثناء الاجتماع الفني، وهذا يدل على أننا لم يكن لدينا مشكلات في حضور جماهيرهم والاستقبال كان في أفضل صورة كما وفرنا تأمين جيد لهم وقمنا بتخصيص مدرج لهم وهذا يؤثر علينا مادياً ولكننا نحرص على تقديم كرم الضيافة وهذا واجب لنا".

وتابع: "الاتحاد الأثيوبي يتهم جماهيرنا بأشياء لم تحدث وهذا شيء وارد ومتوقع في ظل روحهم وموقفهم تجاه مصر بشكل عام".

وأتم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: "لم يصلنا أي شيء من فيفا وكل هذه الأمور تكون خاضعة لتقرير مراقب المباراة، وسمعنا إشادات من المراقبين الذين تواجدوا خلال اللقاء، ولا أعتقد أن هذه الشكوى سيكون لها صدى لدى الفيفا".

منتخب مصر يسقط إثيوبيا بثنائية صلاح ومرموش

منتخب مصر على أعتاب كأس العالم 2026

وضع منتخب مصر قدمًا في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يحتاج الفوز في مباراة بوركينا فاسو، حتى يضمن التأهل.

ورفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى 19 في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

ما هي فرص مصر في التأهل إلى مونديال 2026؟

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر اتحاد الكرة تصفيات كأس العالم 2026 الاتحاد الإثيوبي

