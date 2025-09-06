قرر تياجو ألكانتارا، العودة إلى العمل من جديد في الجهاز الفني لفريق برشلونة، تحت قيادة هانسي فليك، بعدما تواجد من قبل في بداية حقبة المدرب الألماني.

تياجو ألكانتارا تواجد بالجهاز الفني لبرشلونة مع هانسي فليك، فترة قليلة للغاية، حوالي شهر فقط، بصفة مؤقتة، ثم غادر بعدها إلى إنجلترا.

عودة تياجو ألكانتارا

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر صفحته الرسمية على موقع "X"، استقر تياجو ألكانتارا على العودة للعمل في الجهاز الفني لبرشلونة.

وكتب رومانو عبر صفحته: "تياجو ألكانتارا قرر العودة مرة أخرى ليكون جزء من الجهاز الفني مع هانسي فليك في برشلونة".

أضاف: "الاتفاق تم بنسبة 100%، وإذا تمت الأمور على ما يرام، سينضم تياجو ألكانتارا إلى جهاز فليك، الأسبوع المقبل".

وكان تياجو ألكانتارا كان قد ساعد هانسي فليك على التأقلم السريع في برشلونة، بعدما كان سبق له التدرب معه في بايرن ميونخ.

ويستعد برشلونة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، لمباراته المقبلة ضد فالنسيا، يوم الأحد الوافق 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

