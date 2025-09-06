المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: تياجو ألكانتارا يقرر العودة للعمل مع فليك في برشلونة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

03:38 م 06/09/2025
تياجو ألكانتارا

تياجو ألكانتارا مع هانسي فليك

قرر تياجو ألكانتارا، العودة إلى العمل من جديد في الجهاز الفني لفريق برشلونة، تحت قيادة هانسي فليك، بعدما تواجد من قبل في بداية حقبة المدرب الألماني.

تياجو ألكانتارا تواجد بالجهاز الفني لبرشلونة مع هانسي فليك، فترة قليلة للغاية، حوالي شهر فقط، بصفة مؤقتة، ثم غادر بعدها إلى إنجلترا.

تقارير: الليجا توافق على تسجيل روني باردجي في قائمة برشلونة

عودة تياجو ألكانتارا

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر صفحته الرسمية على موقع "X"، استقر تياجو ألكانتارا على العودة للعمل في الجهاز الفني لبرشلونة.

وكتب رومانو عبر صفحته: "تياجو ألكانتارا قرر العودة مرة أخرى ليكون جزء من الجهاز الفني مع هانسي فليك في برشلونة".

أضاف: "الاتفاق تم بنسبة 100%، وإذا تمت الأمور على ما يرام، سينضم تياجو ألكانتارا إلى جهاز فليك، الأسبوع المقبل".

فيروس فيفا يضرب برشلونة.. إصابات جديدة تقلق فليك قبل مواجهة فالنسيا

وكان تياجو ألكانتارا كان قد ساعد هانسي فليك على التأقلم السريع في برشلونة، بعدما كان سبق له التدرب معه في بايرن ميونخ.

ويستعد برشلونة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، لمباراته المقبلة ضد فالنسيا، يوم الأحد الوافق 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

سبورت: برشلونة مهتم بضم مارك جويهي "مجانًا" في الصيف المقبل

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة تياجو ألكانتارا هانسي فليك

